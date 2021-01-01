دراسة: الأسبرين يحمي رئة المصابين بـ فيروس كورونا من التدهور



الأسبرين الأسبرين

كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة جورج واشنطن ، ان تناول الأسبرين يوميا بالنسبة لـ مرضى كورونا قد يحمي رئة المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 من المضاعفات والدخول إلى المستشفى ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي.



وأضاف الباحثون، إلى أن الأسبرين القديم والرخيص يقلل من عدد مضاعفات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في الرئتين التي تستدعي الدخول إلى الطوارئ، وفقا لما نشر في موقع سي إن إن.



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وأفاد الباحثون، بعد متابعة سجلات 412 مريض فيروس كورونا وبعد تلقيهم حوالي 24% منهم الأسبرين في غضون 24 ساعة من دخول المستشفى، أو في الأيام السبعة التي سبقت دخول المستشفى أنهم شهدوا تحسنا كبيرا وأقل في المضاعفات التي تصيب الرئتين.ووجد الباحثون، أن استخدام الأسبرين ساهم في تقليل الحاجة إلى وضع مرضى فيروس كورونا على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 44%، وخفض حاجتهم للدخول إلى وحدة العناية المركزة بنسبة 43%، كما قلل من خطر الوفاة جراء الفيروس بنسبة 47%.وقال الطبيب جوناثان تشاو الذي شارك في الدراسة، أن السبب الذي دفعهم للنظر في تأثير تناول الأسبرين يكمن في ملاحظاتهم بأن عددا كبيرا من مرضى فيروس كورونا أصيبوا بجلطات الدم ومضاعفاته، التي يكافحها تناول الأسبرين.