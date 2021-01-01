اضرار الاستحمام بالماء البارد



الاستحمام بالماء البارد الاستحمام بالماء البارد

يفضل العديد من الأشخاص الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء والصيف، ولكن الماء البارد يفيد ويضر الجسم، كما يمكن العلاج بالماء البارد أو العلاج بالتبريد في الماء البارد ، أو التدليك بالثلج ، أو وضع كيس الثلج أو الهلام البارد أو أي تطبيق موضعي للبرودة للأغراض الطبية.



كما أن استخدام الماء البارد، نوع من طرق العلاج المستخدمة لتسريع الشفاء من حالات معينة مثل الاجهاد والتواء العضلات والالتهاب والألم .

هل الاستحمام بالماء البارد مفيد للزكام

أجسامنا مهيئة لتكون مقاومة للعناصر التي نتعرض لها، على سبيل المثال ، تساعد الكريات البيضاء في مكافحة العدوى في الجسم، وصدمة الماء البارد في مجرى الدم تحفز الكريات البيضاء، هذا يعني أن الاستحمام بماء بارد يمكن أن يساعد في مقاومتك للأمراض الشائعة ، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.



وأشارت دراسة إلى أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يجعل الجسم أكثر مقاومة لأنواع معينة من السرطان، وأوضحت تجربة سريرية في هولندا أن الأشخاص الذين أخذوا حمامات باردة كانوا أكثر نشاطا في العمل.

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قد يفيد الماء البارد الأشخاص الذين يستعدون لإجراء عملية جراحية أو علاج مرض آخر قد يؤدي إلى انخفاض المناعة.فوائد الاستحمام بالماء البارد في الصيفيحسن الدورة الدمويةقد يكون من غير المريح غمر أجسادنا في الماء البارد ، ولكن يمكن أيضًا أن يكون منعشًا، ذلك لأن الماء الأكثر برودة من درجة حرارة الجسم الطبيعية يجعل الجسم يعمل بجهد أكبر قليلًا للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، عندما يتم ذلك بانتظام ، فيمكن أن يجعل الاستحمام البارد نظام الدورة الدموية لدينا أكثر كفاءة، أفاد بعض الناس أيضًا أن بشرتهم تبدو أفضل نتيجة للاستحمام البارد ، ربما بسبب تحسن الدورة الدموية.لقد عرف الرياضيون هذه الميزة لسنوات ، حتى لو رأينا مؤخرًا فقط بيانات تدعم الماء البارد للشفاء بعد إصابة رياضية، إنه نفس السبب الذي يجعل الثلج يسقط الالتهاب حال تعرضنا لكدمات أو لتمزق في عضلة، من خلال خفض درجة حرارة منطقة من الجسم ، فإننا نسرع ​​في توصيل الدم المؤكسج حديثًا وأكثر دفئًا إلى تلك المنطقة، وهذا يسرع وقت الشفاء، قد يستفيد بعض الأشخاص من الاستحمام بالماء البارد كوسيلة لمساعدة دمهم على الحركة عبر أجسامهم بسرعة أكبر، يشمل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.فوائد الاستحمام بالماء البارد للرجال1. التعافي من التمارين عالية الشدةيمكن أن تسبب التمارين عالية الكثافة إجهادًا أيضيًا أو ميكانيكيًا أو كليهما على الجسم ، مما يؤدي إلى انخفاض أداء عضلات الهيكل العظمي والالتهاب وتوليد الحرارة والألم، يمكن أن يساعد العلاج بالماء البارد في التعافي السريع من الحالة عن طريق تحسين تدفق الدم وتقليل التورم وتطبيع درجة الحرارة وتغيرات الغدد الصماء الأخرى.2. يقلل من الوذمةأظهرت دراسة أنه بالمقارنة مع العلاج بالماء الساخن ، فإن العلاج بالماء البارد أكثر فعالية في علاج الوذمة المتعلقة ببضع الفرج ، وهو تمزق جراحي أو قطع في منطقة المهبل أثناء الولادة، قد يساعد العلاج بالتبريد أيضًا في تقليل الشعور بالضيق أو الحكة أو الألم في المنطقة.3. يحسن أمراض القلبوفقًا لدراسة ، فإن التعرض للطقس البارد أو الماء البارد يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء، قد يساعد العلاج في تحسين تدفق الدم في الشريان التاجي بشكل فعال عندما يدعمه ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.4. يخفف الآلاميمكن أن يساعد الغمر بالماء البارد في تخفيف آلام الصدر لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب، بالنسبة للألم الناتج عن الإصابات أو الالتواء ، فإن وضع كمادات باردة فورية في المنطقة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم عن طريق تقليل تدفق الدم في المنطقة، من ناحية أخرى ، يزيد العلاج البارد من إنتاج بيتا إندورفين الذي يقلل من الإحساس بألم pf.فوائد الاستحمام بالماء الساخنإذا كنت تواجه مشكلة في الاسترخاء أو النوم ليلًا ، فقد تميل إلى الاستحمام بماء ساخن لتخفيف إجهاد اليوم.هذه ممارسة شائعة لاسترخاء العضلات قبل النوم لأن الاستحمام بالماء الساخن ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي مما يجعلنا متعبين ، كما يقول كيفرشتاين.تشمل الفوائد الأخرى للاستحمام بالماء الساخن ما يلي:توفير الراحة لعلاج بعض أعراض الجهاز التنفسيالمساعدة في استرخاء العضلاتيوفر الاستحمام بالماء الساخن الراحة من أعراض البرد أو الجهاز التنفسيلطالما استخدم الوقوف في حمام ساخن مع البخاركعلاج طبيعي لتقليل أعراض البرد والسعال. يمكن أن تساعد حرارة الماء والبخار في:فتح الممرات الهوائيةتليين البلغمتنظيف الممرات الأنفيةالاستحمام بالماء الساخن يساعد في علاج البثوريمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن على فتح مسام الجلد ، مما يسمح لك بتنظيف الأوساخ والزيوت العالقة.الاستحمام بالماء الساخن مفيد لاسترخاء العضلاتيساعد التواجد في الماء الساخن بشكل فعال في تخفيف توتر الجسم ويمكن أن يساعد في تهدئة إجهاد العضلات.