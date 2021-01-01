تناول بذور السمسم يحميك من الإصابة بمرض خطير



بذور السمسم بذور السمسم

تتمتع بذور السمسم بقدرة قوية على الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات ومرض السكري وخفض ضغط الدم وبناء عظام قوية وتحسين صحة القلب وتساعد أيضًا في علاج اضطرابات النوم من بين أمور أخرى.



ووفقًا لما قدمه موقع boldsky إليكم فوائد بذور السمسم على الصحة..



- يساعد على تحسين الهضم

تحتوي بذور السمسم على الألياف ، وهو أمر مهم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يساعد في الحفاظ على صحة الهضم عن طريق تحسين حركات الأمعاء، كما إن تناول بذور السمسم يمنع الإمساك والإسهال ويقلل أيضًا من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والسرطان.

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- يقلل من ارتفاع ضغط الدمتقلل بذور السمسم من ارتفاع ضغط الدم الذي يساعد على تقليل الضغط على قلبك ويساعد في الوقاية من أمراض القلب المختلفة، تحتوي بذور السمسم على المغنيسيوم الذي يعمل كعامل في خفض ضغط الدم وتحتوي البذور على 25 بالمائة من المغنيسيوم.- يساعد في منع السرطانمن المعروف أن بذور السمسم تمنع أنواعًا مختلفة من السرطانات مثل سرطان الدم وسرطان الثدي والقولون والبنكرياس والرئة وسرطان البروستاتا، ولديهم القدرة على الوقاية من السرطان لأنها تتكون من تأثيرات مضادة للسرطان من المغنيسيوم والفيتات التي تقلل من تأثير الجذور الحرة.