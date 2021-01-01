علاج خراج الاسنان .. 3 طرق تختلف حسب الحالة



علاج خراج الاسنان علاج خراج الاسنان

يعد الخراج من اكثر المشكلات الصحية التى تنتشر بشكل واسع بين البشر ويسبب الما يصعب تحمله .. فما هى طرق علاجه؟

ووفقا لما فى موقع " mayoclinic " الهدف من العلاج هو التخلص من العدوى المتسببة فى ظهور الخراج التى تختلف حسب درجة الاصابة. لتحقيق ذلك ، قد يقوم طبيب الأسنان بما يلي:



فتح (شق) وتصريف الخراج: سيقوم طبيب الأسنان بعمل شق صغير في الخراج ، مما يسمح للصديد بالخروج ، ثم يغسل المنطقة بالماء المالح (محلول ملحي)، في بعض الأحيان توضع مصفاة مطاطية صغيرة لإبقاء المنطقة مفتوحة للتصريف بينما يقل التورم.



حشو عصب: يمكن أن يساعد ذلك في القضاء على العدوى والحفاظ على أسنانك، للقيام بذلك ، يقوم طبيب أسنانك بالثقب لأسفل في أسنانك ، ويزيل النسيج المركزي المصاب (اللب) ويستنزف الخراج، ثم يملأ ويغلق حجرة لب السن وقنوات الجذر، قد يتم تغطية السن بتاج لجعله أقوى ، خاصةً إذا كان سنًا خلفيًا، إذا كنت تهتم بأسنانك المستعادة بشكل صحيح ، فيمكن أن تستمر مدى الحياة.

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خلع السن المصاب: إذا تعذر حفظ السن المصاب ، فسيقوم طبيب أسنانك بخلع السن وتصريف الخراج للتخلص من العدوى.وصف المضادات الحيوية: إذا اقتصرت العدوى على منطقة الخراج ، فقد لا تحتاج إلى مضادات حيوية، ولكن إذا انتشرت العدوى إلى الأسنان القريبة أو الفك أو مناطق أخرى ، فمن المحتمل أن يصف طبيب الأسنان المضادات الحيوية لمنع انتشارها، قد يوصي أيضًا بالمضادات الحيوية إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف.نمط الحياة والعلاجات المنزليةأثناء تعافي المنطقة ، قد يوصي طبيب أسنانك بهذه الخطوات للمساعدة في تخفيف الشعور بعدم الراحة:اشطف فمك بالماء الدافئ والملح.تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل أسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) وإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) حسب الحاجة.من المهم زيارة الطبيب عند الاصابة بخراج الاسنان ويجب أن تركز على بعض المعلومات التى تخبرها به لتساعده فى علاجك بشكل دقيق وصحيح، وهى:اكتب قائمة بأي أعراض تعاني منها ، بما في ذلك أي أعراض قد لا تبدو ذات صلة بألم الأسنان أو الفم.أعد قائمة بجميع الأدوية ، والفيتامينات ، والأعشاب أو المكملات الغذائية الأخرى التي تتناولها ، وجرعاتها.جهز أسئلة لطرحها على طبيب أسنانك.