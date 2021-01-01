البيت الأبيض يوضح سبب سقوط بايدن المتكرر.. ويكشف وضع الرئيس

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › البيت الأبيض يوضح سبب سقوط بايدن المتكرر.. ويكشف وضع الرئيس

صورة الخبر: البيت الأبيض يوضح سبب سقوط بايدن
البيت الأبيض يوضح سبب سقوط بايدن

كشف متحدث باسم البيت الأبيض، السبت، سبب سقوط الرئيس الأميركي جو بادين، أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية.

وأظهر مقطع فيديو سقوط الرئيس الأميركي، 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة "إير فورس ون"، الجمعة، المتجهة إلى أتلانتا من جوينت بيس أندروز في ماريلاند.

وألقت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم في هذه "السقطات" على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأضافت كارين في حديثها للصحفيين بالطائرة الرئاسية: "الجو عاصف للغاية، وصعدت الطائرة بصعوبة. صحة الرئيس جيدة ولا إصابات".

وردا على سؤال عما إذا كان طبيب قد فحص بايدن، أوضحت كارين: "كل ما يمكنني قوله إنه بخير، ويواصل أعماله كالمعتاد".

ولا يعد بايدن السياسي الأميركي الوحيد الذي تعثر أثناء صعوده سلم الطائرة، إذ سبق أن تعثر مايك بنس، نائب الرئيس السابق، على درج الطائرة الرئاسية في يونيو الماضي.

وفي ذات الشهر أيضا، رصدت الكاميرات الرئيس السابق دونالد ترامب وهو يسير "بحذر" عند منحدر بالأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، وقد علّق وقتها بالقول إن تعثره، إن حدث، سيكون محل استغلال وسائل الإعلام.

المصدر: صحيفة "ذا غارديان" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على البيت الأبيض يوضح سبب سقوط بايدن المتكرر.. ويكشف وضع الرئيس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48488

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager