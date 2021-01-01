السودان يكشف تأثر توليد الكهرباء بسبب تعثر تسوية "سد النهضة"



سد النهضة سد النهضة

قال وزير الطاقة السوداني، جادين علي عبيد حسن، السبت، إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي أثر على توليد الكهرباء في البلاد، بينما تعثرت مساعي الخرطوم والقاهرة لبلوغ التسوية مع أديس أبابا.



وأشار الوزير السوداني إلى اتخاذ إجراءات وقائية لأجل التعامل مع ملء سد النهضة في إثيوبيا، فيما تتواصل الجهود لأجل بلوغ اتفاق.



في غضون ذلك حذرت مصر، من الأضرار الجسيمة المترتبة على القاهرة والخرطوم، في حال أصرت أثيوبيا المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال صيف العام الجاري.

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وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "الوضع الحالي للأزمة يحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعّالة برعاية إفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي".وفي المنحى نفسه، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا ترغب في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.أخبار ذات صلةمفاوضات سد النهضة لا تزال تشهد تعثرا.بمواجهة الملء الثاني.. ماذا ستفعل مصر والسودان؟ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته. وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.والشهر الماضي، اقترحت الخرطوم تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رحبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا.