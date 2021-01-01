غادر النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي، تركيا، صباح اليوم، للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.
ونشر مصطفى محمد، منذ قليل، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، داخل أحد مطارات تركيا، وهو يستعد للسفر إلى مصر، للانضمام إلى المنتخب الوطني.
كان مصطفى محمد تعرض لحادث سرقة خلال الأيام الماضية في أحد الأسواق التجارية في تركيا، حيث تمت سرقة حقيبته التي توجد بها محفظته الشخصية وجواز سفره المصري.
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التعليقات على انتهت الأزمة.. مصطفى محمد يغادر تركيا للانضمام إلى منتخب مصر
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