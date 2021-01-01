وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وشدد المدرب الفرنسي للاعبين على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي، والتركيز فيما هو قادم خاصة مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، مطالبا اللاعبين بالتمسك بالأمل.
وأوضح المدرب الفرنسي أن الأهم في الوقت الحالي أن يؤدي كل منهم ما عليه داخل الملعب وتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين.
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التعليقات على رسالة خاصة من كارتيرون للاعبي الزمالك
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