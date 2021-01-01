رسالة خاصة من كارتيرون للاعبي الزمالك

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رسالة خاصة من كارتيرون للاعبي الزمالك

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشدد المدرب الفرنسي للاعبين على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي، والتركيز فيما هو قادم خاصة مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، مطالبا اللاعبين بالتمسك بالأمل.

وأوضح المدرب الفرنسي أن الأهم في الوقت الحالي أن يؤدي كل منهم ما عليه داخل الملعب وتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر في الثالث من أبريل ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

المصدر: elbalad

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