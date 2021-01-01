بيان عاجل من الصحة العالمية حول سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

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أكدت اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية والمعنية بسلامة اللقاحات أن لقاح "استرازينكا" لايزال يتمتع بملف إيجابي للمخاطر ولديه إمكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل وفيات فيروس كورونا .



وذكرت اللجنة في بيان أصدرته أنها راجعت المعلومات والبيانات المتاحة عن حالات التجلط الدموي المبلغ عنها ولم يتم انشاء علاقة سببية بينها وبين الحصول على لقاح استرازينكا .



وبدوره أكد الدكتور "تيدروس ادهانوم جبريسيوس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ان فوائد لقاح استرازينكا تتجاوز المخاطر منوها الى ان المنظمة تتفهم القلق المتعلق باللقاح ولكن بشكل عام فان كل المنتجات الدوائية تحمل دائما درجة من المخاطر ،مشيرا الى انه من بين اكثر من 20 مليون شخص تلقوا لقاح استرازينكا في أوروبا ابلغ عن 25 حالة تجلط دموي فقط ، وهذا العدد يتماشى مع الأرقام المتوقعة.

