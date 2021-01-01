بيان عاجل من الصحة العالمية حول سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بيان عاجل من الصحة العالمية حول سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

صورة الخبر: الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية والمعنية بسلامة اللقاحات أن لقاح "استرازينكا" لايزال يتمتع بملف إيجابي للمخاطر ولديه إمكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل وفيات فيروس كورونا .

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته أنها راجعت المعلومات والبيانات المتاحة عن حالات التجلط الدموي المبلغ عنها ولم يتم انشاء علاقة سببية بينها وبين الحصول على لقاح استرازينكا .

وبدوره أكد الدكتور "تيدروس ادهانوم جبريسيوس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ان فوائد لقاح استرازينكا تتجاوز المخاطر منوها الى ان المنظمة تتفهم القلق المتعلق باللقاح ولكن بشكل عام فان كل المنتجات الدوائية تحمل دائما درجة من المخاطر ،مشيرا الى انه من بين اكثر من 20 مليون شخص تلقوا لقاح استرازينكا في أوروبا ابلغ عن 25 حالة تجلط دموي فقط ، وهذا العدد يتماشى مع الأرقام المتوقعة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بيان عاجل من الصحة العالمية حول سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26803

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager