كشف محمد علي بن رمضان نجم فريق الترجي التونسي، موقفه من الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك، خلال الفترة المقبلة، حال تلقيه عروضا.
وقال محمد علي بن رمضان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس رد على سؤال موقفه من الانضمام إلى الأهلي او الزمالك، حال تلقيه عروضا:" أنا حاليا لاعب في الترجي أحد أكبر الأندية الأفريقية، ويعمل بنظام احترافي مثل الفرق الأوروبية".
وعن الفريق المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، أجب بن رمضان:" من المبكر الحديث عن هذا الأمر، يوجد فرق قوية مثل الأهلي وصن داونز والترجي، كما أن حظوظ الزمالك لا زالت قائمة".
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التعليقات على نجم الترجي يعلق على إمكانية انضمامه إلى الأهلي أو الزمالك
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