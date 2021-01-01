نجم الترجي يعلق على إمكانية انضمامه إلى الأهلي أو الزمالك



محمد علي بن رمضان محمد علي بن رمضان

كشف محمد علي بن رمضان نجم فريق الترجي التونسي، موقفه من الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك، خلال الفترة المقبلة، حال تلقيه عروضا.



وقال محمد علي بن رمضان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس رد على سؤال موقفه من الانضمام إلى الأهلي او الزمالك، حال تلقيه عروضا:" أنا حاليا لاعب في الترجي أحد أكبر الأندية الأفريقية، ويعمل بنظام احترافي مثل الفرق الأوروبية".



وعن الفريق المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، أجب بن رمضان:" من المبكر الحديث عن هذا الأمر، يوجد فرق قوية مثل الأهلي وصن داونز والترجي، كما أن حظوظ الزمالك لا زالت قائمة".

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يذكر أن محمد علي بن رمضان سجل هدفين، في فوز الترجي على الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المبارة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ دوري أبطال أفريقيا برصيد نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بنقطتين، بينما يتذيل تونجيث السنغالي جدول المجموعة بـ نقطة وحيدة.