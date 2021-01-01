هددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة بحرمانه من تدريب أي فريق حتى نهاية الموسم.
وطالب مسئولو اتحاد الكرة مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بتفنيد الأسباب التي أدت إلى إقالة إيهاب جلال من منصبه وإرسالها إلى الجبلاية بشكل رسمي.
واستندت الجبلاية فى تهديداتها بحرمان إيهاب جلال من التدريب لنهاية الموسم، إلى وجود شبهة تحايل على اللوائح التى تم الإعلان عنها فى السابق بشأن تنظيم عمل المدربين في المسابقات المحلية.
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التعليقات على اتحاد الكرة يهدد إيهاب جلال بحرمانه من تدريب الإسماعيلي.. تفاصيل
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