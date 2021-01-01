تطالب برحيل الإخوان.. تظاهرات حاشدة في تونس لأنصار قيس سعيد وعبير موسى



تظاهرات حاشدة في تونس تظاهرات حاشدة في تونس

خرج أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان وفق ما نشر موقع "العربية".



وتقدمت عبير موسي تظاهرة حاشدة أخرى في مدينة صفاقس بجنوب البلاد وطالب المحتجون بحل البرلمان واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.



وأثار منع الغنوشي لرئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، حالة من التوتر والاحتقان داخل البرلمان.

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كما قال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب في وجه موسى، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به موسي وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه.كما شهد بهو البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقا بالتهم بين موسي ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي.يذكر أن الأزمة السياسية بين رموز السلطة في تونس دخلت أسبوعها التاسع دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها.