تشهد البلاد، اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء المقبل، موجة حارة على كافة الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 و8 درجات مئوية ليسود طقس ما بين الحار وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، يصاحب ذلك أيضا عواصف ترابية مثيرة للرمال والأتربة على معظم مناطق الجمهورية.
وتكون أقصى درجة حرارة متوقعة، خلال الموجة الحارة على القاهرة 34 للعظمى والصعيد يصل إلى 40 درجة، وتكون حالة الطقس على مدار أيام الموجة الحارة، كالتالي:
طقس السبت
ستكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.
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التعليقات على الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام مصحوبة بعواصف ترابية
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