الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام مصحوبة بعواصف ترابية



موجة حارة تضرب البلاد موجة حارة تضرب البلاد

تشهد البلاد، اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء المقبل، موجة حارة على كافة الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 و8 درجات مئوية ليسود طقس ما بين الحار وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، يصاحب ذلك أيضا عواصف ترابية مثيرة للرمال والأتربة على معظم مناطق الجمهورية.



وتكون أقصى درجة حرارة متوقعة، خلال الموجة الحارة على القاهرة 34 للعظمى والصعيد يصل إلى 40 درجة، وتكون حالة الطقس على مدار أيام الموجة الحارة، كالتالي:



طقس السبت

ستكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

قد يعجبك أيضا...

طقس الأحديكون الطقس به أتربة عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.طقس الاثنينيكون الطقس به أتربة عالقة نهارا في الجو على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء.طقس الثلاثاءتكون الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة هذا اليوم، الذي يعد نهاية الموجة الحارة على البلاد، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة شمال ووسط سيناء، تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد