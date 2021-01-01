شاهد.. لحظة دخول كاسحة الجليد لخليج فنلندا لمنع فيضان سان بطرسبرج

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صورة الخبر: كاسحة الجليد
كاسحة الجليد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة دخول كاسحة جليد لخليج فنلندا لمنع فيضان سان بطرسبرج.


وأبحرت كاسحة الجليد "بوران" وسفن قاطرة تابعة لقاعدة "لينينغراد" البحرية الروسية من كرونشتاد متوجهة إلى خليج فنلندا لكسح الجليد المتراكم في الخليج ومنع فيضان سان بطرسبرج، وتتمثل المهمة الرئيسية للكاسحة في تكسير الجليد لمرور السفن إلى موانئ المدينة.

ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية العسكريين، فإن التقلبات الحادة لدرجة الحرارة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من الجليد في خليج فنلندا، ما قد يسبب ارتفاع منسوب المياه وطوفان مدينة سان بطرسبرج.

المصدر: روسيا اليوم"

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