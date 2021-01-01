المريخ السوداني في ورطة.. تمرد 4 لاعبين قبل مواجهة الأهلي

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المريخ السوداني في ورطة

أفاد تقرير صحفي، بأن 4 لاعبين في صفوف الهلال السوداني قرروا التوقف عن المشاركة في تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر بها 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة " كفر ووتر" السودانية، أن 4 لاعبين لاعبين توقفوا عن المشاركة في تدريبات المريخ، استعدادا لمواجهة الأهلي، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، وتجاهل إدارة الهلال لمستحقاتهم".

وأضافت الصحيفة، أن المتمردون هم، توني إدجوما وسعيدي كيوني ومصعب كردمان ومازن وسيف الدمازين.

يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في مواجهة الذهاب، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني متصدر الترتيب بـ 10 نقاط، بينما يحل فيتا كلوب ثالثا بـ 4 نقاط، والمريخ السوداني رابعا بنقطة وحيدة.

المصدر: صحيفة " كفر ووتر" السودانية

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