أفاد تقرير صحفي، بأن 4 لاعبين في صفوف الهلال السوداني قرروا التوقف عن المشاركة في تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر بها 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة " كفر ووتر" السودانية، أن 4 لاعبين لاعبين توقفوا عن المشاركة في تدريبات المريخ، استعدادا لمواجهة الأهلي، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، وتجاهل إدارة الهلال لمستحقاتهم".
وأضافت الصحيفة، أن المتمردون هم، توني إدجوما وسعيدي كيوني ومصعب كردمان ومازن وسيف الدمازين.
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التعليقات على المريخ السوداني في ورطة.. تمرد 4 لاعبين قبل مواجهة الأهلي
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