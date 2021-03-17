تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، عبر أحجام تداول بلغت 664.77 مليون سهم.
وجاءت بالمرتبة الثانية شركة فاروس لتداول الأوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 408.4 مليون سهم، ثم شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.9 مليار جنيه وبحجم تداول بلغ 515 مليون سهم، ثم شركة ارقام لتداول الاوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 258.7 مليون سهم.
ثم شركة مباشر انترناشيونال لتداول الاوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 940.7 مليون جنيه بتداولات 492.5 مليون سهم، تلاها المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 795.9 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 129 مليون سهم .
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التعليقات على «التجاري الدولي» تتصدر تعاملات شركات الوساطة الأسبوعية بقيمة تداولات 2.7 مليار جنيه
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