

«التجاري الدولي» تتصدر تعاملات شركات الوساطة الأسبوعية بقيمة تداولات 2.7 مليار جنيه «التجاري الدولي» تتصدر تعاملات شركات الوساطة الأسبوعية بقيمة تداولات 2.7 مليار جنيه

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، عبر أحجام تداول بلغت 664.77 مليون سهم.



وجاءت بالمرتبة الثانية شركة فاروس لتداول الأوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 408.4 مليون سهم، ثم شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.9 مليار جنيه وبحجم تداول بلغ 515 مليون سهم، ثم شركة ارقام لتداول الاوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 258.7 مليون سهم.





ثم شركة مباشر انترناشيونال لتداول الاوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 940.7 مليون جنيه بتداولات 492.5 مليون سهم، تلاها المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 795.9 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 129 مليون سهم .

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واحتلت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المرتبة السادس، بقيمة تداولات بلغت 743.9 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 362 مليون سهم، ثم بايونيرز لتداول الاوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 456.2 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 252.9 مليون سهم، ثم شركة عربية أون لاين للوساطة في الاوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 405.9 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 252.9 مليون سهم، وأخيرا شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة 321.8 مليون جنيه، بقيمة 94.9 مليون سهم.