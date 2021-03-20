أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 20-3-2021

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت ٢٠-٣-٢٠٢١، لذلك نقدم لكم خلال التقرير أهم المعلومات عن أسعار العملات بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي.
ونستعرض لكم أسعار العملات الأتية: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري، وذلك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".
أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت ٢٠-٣-٢٠٢١
لديكم كافة التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت ٢٠-٣-٢٠٢١، في البنك الأهلي المصري كما هو موضح بالأتي:
سعر الدولار الأمريكي اليوم
بلغ سعر الدولار الأمريكي، في البنك الأهلي، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
وصل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٥٦٠٦ جنيه مصري، وسجل عند البيع ١٨.٧٧٨٥ جنيه مصري.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
بلغ سعره عند الشراء، اليوم، ٢١.٦١٩٤ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٢١.٩٥٥٩ جنيه مصري.
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