

سعر اليورو اليوم الجمعة 19-3-2021 بالبنوك سعر اليورو اليوم الجمعة 19-3-2021 بالبنوك

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 19-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.61 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.



وعالميا، انخفض مؤشر الدولار نحو 0.1 بالمئة إلى 91.689 بعد أن ارتفع ما يصل إلى 0.2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة.



وربح اليورو مقابل الدولار بعد أن سجل أسوأ أداء يومي في أسبوعين أمس الخميس. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3951 دولار.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.67 جنيه للشراء.18.79 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.61 جنيه للشراء .18.85 جنيه للبيع .سعر اليورو فى بنك مصر18.61 جنيه للشراء.18.85 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.65 جنيه للشراء.18.91 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.66 جنيه للشراء.18.88 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.72 جنيه للشراء.18.89 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.62 جنيه للشراء.18.86 جنيه للبيع.