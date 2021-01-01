

بهذه الأسعار يمكنك الحصول على ألفا روميو جوليا 2021 في مصر بهذه الأسعار يمكنك الحصول على ألفا روميو جوليا 2021 في مصر

تعتبر جوليا من أهم السيارات التي تقدمها شركة أبو غالي موتورز باعتبارها وكيلا لسيارات ألفا روميو الإيطالية في مصر، وذلك لأنها السيارة الوحيدة من فئة سيدان المتاحة بين السيارات المتاحة محليا من الشركة الإيطالية، ويقدم الوكيل موديل 2021 من السيارة بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 720 ألف جنيه (غير متوفرة حاليا).



- فئة ثانية بسعر 820 ألف جنيه.

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- فئة فيلوتشي بسعر 920 ألف جنيه.ويقدم الوكيل المحلي مع هذا الموديل من السيارة فئتين من المحركات، الأولى متاحة بأول فئتين من السيارة، وهي لمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني وتبلغ سعته 2000 سي سي، وقوته 200 حصان وعزمه 330 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.أما الفئة الثانية من المحركات فتتوافر فقط بفئة فيلوتشي، وهي أيضا لمحرك 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي لكن تصل قوته إلى 280 حصان وعزمه إلى 400 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك أيضا بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.