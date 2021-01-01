توصل علماء الأحافير في المكسيك إلى كشف غريب تمثّل بسمكة قرش متحجرة تعود للعصر الطباشري، تتمتع بزعانف طويلة بمنطقة الصدر، تشبه كثيرا الأجنحة.
وعثر العلماء على هذا النوع الغريب من الأحافير في ترسبات يصل عمرها إلى 93 مليون سنة، وذلك بمنطقة فاليسيلو بالمكسيك، حسبما ذكر موقع مجلة "ساينس" العلمية.
وأطلق العلماء على سمكة القرش اسم "Aquilolamna milarcae"، علما أن طولها يصل إلى 6 أقدام، وكانت تعتمد في غذائها على العوالق والكائنات الصغيرة الموجودة في الماء.
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التعليقات على "القرش المجنح".. علماء يكتشفون نوعا غريبا من الكائنات
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