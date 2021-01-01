

ثوران بركان قرب عاصمة أيسلندا ريكيافيك .. وتعليق جميع الرحلات ثوران بركان قرب عاصمة أيسلندا ريكيافيك .. وتعليق جميع الرحلات

قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسندا إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا يوم الجمعة في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.



وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة حيث شهدت ما لا يقل عن 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة.



وقال مكتب الأرصاد الجوية على تويتر "بدأ ثوران بركاني في فاجرادالسفيال" مشيرا إلى جبل يقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.

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وأظهرت صور على مواقع إلكترونية لوسائل إعلام محلية توهج السماء خلال الليل بلون أحمر .وقال المكتب لرويترز إن حركة الطيران من وإلى مطار كيفلافيك الدولي توقفت.