

يحمى من أمراض القلب.. فوائد مذهلة للموز الأحمر يحمى من أمراض القلب.. فوائد مذهلة للموز الأحمر

اكتسب الموز الأحمر شعبية كبيرة هذه الأيام بسبب قيمته الغذائية العالية مقارنة بالموز الأصفر والأخضر، حيث تشير الدراسات إلى أن الموز الأحمر يتفوق على أنواع الموز الأخرى حيث يحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين سي أعلى من الموز العادي.



يعتبر الموز الأحمر أيضًا مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة الطبيعية الأخرى مثل "جالوكاتشين جاليت والدوبامين" والتى توفر حوالي 16٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف لجسم الإنسان.



وفي هذا التقرير يسلط "الدستور" الضوء على فوائد الموز الأحمر والتى يغفلها الكثيرون، وفقًا لما ذكره موقع "بولد سكاى" الهندى.

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◄ تعزيز صحة الدماغ:أظهرت دراسة بريطانية أن تركيز الدوبامين في الموز الأحمر هو 54 ميكروجراما، مقارنة مع الموز الأصفر 42 ميكروجراموالدوبامين هو ناقل عصبي حيوي يساعد على تعزيز المزاج الجيد والاستقرار العاطفي، فقد يساعد أيضًا في منع خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض باركنسون على المدى الطويل.◄خفض مستويات الكوليسترول:أوضح الباحثون، ان الموز الأحمر يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم عن طريق امتصاصها في القناة الهضمية بدلا من السابق.◄ منع حصى الكلى:يرتبط البوتاسيوم بتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، حيث يحتوي الموز الأحمر على نسبة عالية من البوتاسيوم وبالتالي قد يساعد في منع تكون حصوات الكلى.كما يمكن أن يكون تناول الموز الأحمر بشكل منتظم وسيلة فعالة لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى بعد ذلك.◄ إنقاص الوزن:يحتوي الموز الأحمر على سعرات حرارية أقل مقارنة بالموز الملون الآخر، حيث إنها توفر الشعور بالشبع دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، وبالتالي، فإن تناول الموز الأحمر بشكل منتظم قد يساعد في تقليل الوزن في نهاية المطاف.◄ تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب:يساعد الموز الأحمر في تحسين تدفق الدم وتقليل مستويات الكوليسترول في الجسم، تساهم هذه العوامل في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.◄ تحسين الرؤية:أظهرت دراسة أن الموز الأحمر غني بفيتامين أ كاروتينات، وهو أحد مضادات الأكسدة النباتية التي يتم تحويلها إلى فيتامين أ في الجسم، فمن المعروف أن هذا الفيتامين الأساسي يعزز الرؤية الجيدة ويمنع مخاطر التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.◄ يعالج حرقة المعدة:قد يساعد تناول الموز الأحمر بشكل منتظم على توفير الراحة من حرقة المعدة، حيث لها تأثير مضاد للحموضة، وبالتالي، فإنها تعطي راحة سريعة من حرقة المعدة ومشاكل ارتجاع حمض المعدة الأخرى.