

قبل حلول شهر رمضان.. أخصائية تغذية تحذر من أخطر أنواع المكسرات قبل حلول شهر رمضان.. أخصائية تغذية تحذر من أخطر أنواع المكسرات

قبل حلول شهر رمضان، يسعى البعض لشراء عدد من السلع الأساسية لتخزينها في المنزل، بالإضافة إلى المكسرات، التي يشتهر بها أجواء الشهر الكريم، إلا أن هناك تحذيرات متواصلة من الإفراط في استهلاكها وتناولها، حتى لا تؤثر على الصحة بشكل عكسي.



«الفول السوداني واللوز والمكاديميا هي أخطر أنواع المكسرات». تتمسك أخصائية التغذية الروسية، ماريا شوبينا، بهذا الرأي.



وتوضح «شوبينا» في تصريحات لموقع Zvezda الروسي، إن «الفول السوداني، من وجهة نظر علم النبات ليس جوزًا، ولكنه بقوليات، غالبًا ما يكون مصابًا بالعفن وبالتالي يحتوي على الأفلاتوكسين»، على حد قولها.

قد يعجبك أيضا...

تقول أخصائية التغذية: «إذا تحدثنا عن خطر المكسرات، فعندئذ في المقام الأول سأضع الفول السوداني، كما يطلق عليه، لأنه غالبًا ما يحتوي على مادة الأفلاتوكسين، وهي مادة سامة تنتجها العفن الذي غالبًا ما يصيب الفول السوداني».وتضيف «شوبينا»: «إنه خطير لأنه مادة مسرطنة، ويمكن أن يسبب تأخر في النمو لدى الإنسان ويمكن أن يقلل من دفاعات الجسم وأجهزة المناعة، مما يجعله أكثر عرضة للعدوى».وأوضحت أن اللوز يمكن أن يكون خطيرًا لأنه «أحد أكثر المواد المسببة للحساسية شيوعًا بين المكسرات».وحددت أخصائية التغذية الروسية المكسرات الأكثر فائدة في رأيها بـ «الجوز والكاجو والبندق»، قائلة: «في قائمة أفضل 3 مكسرات صحية، أود أن أدرج الجوز، بطل محتوى أوميجا 3 بين المكسرات. ويذهب المركز الثاني للكاجو لأنه يحتوي على أقل نسبة من السعرات الحرارية وأعلى محتوى بروتين. ويأتي في المركز الثالث، البندق، لأنه صاحب الرقم القياسي لمحتوى المغنيسيوم – عامل طبيعي مضاد للإجهاد».وأكدت في الوقت نفسه أن جميع المكسرات جيدة وصحية إذا تم ضبط عملية الاستهلام منها، فلا يمكن تجاوز المعدل اليومي المسموح به من 20-40 جرامًا من المكسرات، وهو ما يتوافق مع وجبة صغيرة واحدة.وأكدت الأخصائية، على إن مثل هذه الكمية من المكسرات التي يتم تناولها يوميًا لن تسبب أي مشاكل صحية أو مشاكل في الشكل.