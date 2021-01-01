

طقس اليوم.. حار نهارًا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 30 طقس اليوم.. حار نهارًا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 30

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع رياح معتدلة وطقس حار على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد مع رياح نشطة.



ويسود ليل اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.



وتتوفر فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%تقريبا) وظهور أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

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ويتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاعه الموج فيه بين 2 و2.5متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، كما يتوقع أن تكون حالة البحرالأحمر بين خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 30 18الإسكندرية 28 15وادي النطرون 29 16طنطا 28 16شبين الكوم 29 17دمنهور 26 14بلطيم 23 16مطروح 24 13السلوم 30 14سيوة 34 18بورسعيد 23 17دمياط 23 16الزقازيق 30 15المنصورة 28 14الاسماعيلية 30 15السويس 30 16العريش 24 14رفح 23 13رأس سدر 28 16نخل 27 12نويبع 34 20طابا 28 15كاترين 26 12الطور 28 18شرم الشيخ 29 18الغردقة 29 17مرسى علم 28 18الفيوم 31 17بنى سويف 31 17المنيا 32 16أسيوط 34 17سوهاج 34 18قنا 35 18الأقصر 36 20أسوان 37 21ادفو 36 20أبوسمبل 37 20الوادى الجديد 36 18شلاتين 33 22ابو رماد 33 21حلايب 29 23رأس حدربة 28 22