سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، اليوم الجمعة، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية في أعقاب إطلاق النار الأسبوع الماضي.
والتقطت عدسات المصورين بايدن يسقط على ركبتيه ويتعثر 3 مرات، قبل أن يلحق نفسه ويكمل صعود سلم طائرته.
وألقى الرئيس الأمريكي البالغ 78 عاما التحية على المصورين والصحفيين قبل أن يختفي داخل الطائرة.
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التعليقات على تعثر 3 مرات.. بايدن يسقط أثناء صعوده سلم الطائرة.. فيديو
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