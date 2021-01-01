

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة



أوصانا النبي -صلى الله عليه وسلّم- بقراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، وقال «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».



وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فى إجابته عن سؤال: «متى يكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟» إن وقت القراءة يكون في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.



حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

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وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سورة الكهف فيها ثلاثة أنواع من القصص ومن الأمثلة، منوهًا بأن قصة النبي موسى والخضر -عليهما السلام- هي أكثر المشاهد التي تستوقفه في هذه السورة.وأوضح «الجندي» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، أن قصة النبي موسى والخضر -عليهما السلام- هي مشهد تطعيم ضد كوارث القدر، حتى يمكن للإنسان تقبل الكوارث، التي تحدث حوله، سواء التي يعرفها أو التي لا يعرفها أو حتى تلك التي لا يفهمها، وذلك بالتسليم التام لأمر الله تعالى وأقداره.وأضاف أن سورة الكهف لها فضائل كثيرة، مشيرًا إلى أنها تداعب القلب وتربي في النفس التربية والصبر والسكينة والهدوء والطمأنينة، وتعينه على الثبات عند المصائب، وتفويض الأمر لله عز وجل والتسليم والرضا بجميع أقداره، ناصحًا من يطلب السكينة أن يقرأ هذه السورة.