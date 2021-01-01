يخلصك من السموم ويرفع مناعتك... مشروب صيفي لذيذ

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مشروبات للتخلص من السموم

مع ارتفاع درجات الحرارة ، يجب أن تقوم ببعض التغييرات الموسمية في نظامك الغذائي وروتين اللياقة البدنية للحفاظ على حرارة الصيف في وضع حرج.

و هناك العديد من الطرق للقيام بذلك تناول السوائل وتناول الأطعمة الخفيفة -يمكنك أيضًا اختيار العلاجات العشبية وفقا ل the Indian

فيما يلي فوائد مشروبات للتخلص من السموم

* تساعد في استعادة عملية الهضم
* تساعد على التخلص من السمية غير المرغوب فيها والمتراكمة في الجسم - وهذا يجلب العديد من الفوائد الجانبية مثل زيادة الطاقة والوضوح العقلي وفقدان الوزن
* فهي تساعد على التوازن وإعادة ضبط جسمك. الجسم على جميع مستويات الأنسجة المختلفة

مكونات

1 لتر - ماء 1 قرصة - فلفل حريف
½ -1 معلقةجنزبيل (مفروم )
1-2 ملعقة صغيرة ملح صخري

طريقة
اغلي كل المكونات المذكورة أعلاه لمدة 20 دقيقة.

ارفعي الحرارة واتركيها تبرد لبضع دقائق. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اعصري عصير من قطعتين من اللايم (لا تغلي عصير الليمون).

صب الشاي في الترمس حتى يظل دافئًا ، واشربه طوال اليوم

المصدر: the Indian

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