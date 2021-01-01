يخلصك من السموم ويرفع مناعتك... مشروب صيفي لذيذ



مشروبات للتخلص من السموم مشروبات للتخلص من السموم

مع ارتفاع درجات الحرارة ، يجب أن تقوم ببعض التغييرات الموسمية في نظامك الغذائي وروتين اللياقة البدنية للحفاظ على حرارة الصيف في وضع حرج.



و هناك العديد من الطرق للقيام بذلك تناول السوائل وتناول الأطعمة الخفيفة -يمكنك أيضًا اختيار العلاجات العشبية وفقا ل the Indian



فيما يلي فوائد مشروبات للتخلص من السموم

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* تساعد في استعادة عملية الهضم* تساعد على التخلص من السمية غير المرغوب فيها والمتراكمة في الجسم - وهذا يجلب العديد من الفوائد الجانبية مثل زيادة الطاقة والوضوح العقلي وفقدان الوزن* فهي تساعد على التوازن وإعادة ضبط جسمك. الجسم على جميع مستويات الأنسجة المختلفةمكونات1 لتر - ماء 1 قرصة - فلفل حريف½ -1 معلقةجنزبيل (مفروم )1-2 ملعقة صغيرة ملح صخريطريقةاغلي كل المكونات المذكورة أعلاه لمدة 20 دقيقة.ارفعي الحرارة واتركيها تبرد لبضع دقائق. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اعصري عصير من قطعتين من اللايم (لا تغلي عصير الليمون).صب الشاي في الترمس حتى يظل دافئًا ، واشربه طوال اليوم