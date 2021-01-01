ماذا يحدث إذا كنت تعاني من نقص حمض الفوليك



حمض الفوليك حمض الفوليك

يعاني الكثير من الناس من نقص في حمض الفوليك أكثر مما يتوقعون. يؤدي هذا النقص إلى الإرهاق وضعف جهاز المناعة. يمكن العثور على حمض الفوليك في العديد من الأطعمة الصحية ، ولكن طريقة تحضير هذه الأطعمة يمكن أن تؤثر على كمية حمض الفوليك



فيتامين ب 11

لا يستطيع الجسم تكوين أو تخزين حمض الفوليك ، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 11. إذا لم تحصل على ما يكفي منه ، فلن يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر قبل أن تصاب بنقص حمض الفوليك. أظهرت الأبحاث أن 10-25 بالمائة من السكان يعانون من نقص حمض الفوليك.



فوائد حمض الفوليك

نحن بحاجة إلى الفيتامين ليس فقط من أجل نظام مناعة صحي ، ولكن أيضًا لنظامنا العصبي. يشجع حمض الفوليك أيضًا على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقلل من الهوموسيستين (الأحماض الأمينية) في الدم. مع ارتفاع مستوى الهوموسيستين في الدم ، يكون خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكبر. أخيرًا ، يحسن فيتامين ب 11 الذاكرة والتركيز ويقلل من التعب.

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حمض الفوليك أحد أكثر الفيتامينات ضعفًا. أثناء تحضير الخضروات التي تحتوي على هذه الفيتامينات ، يمكن أن تفقد 30 إلى 80 في المائة. يحدث تقليل حمض الفوليك أيضًا عند تقطيع الخضار جيدًا. كلما قمت بتقطيع الخضار بشكل أفضلأعراضهناك عدة علامات لنقص حمض الفوليك يجب أن يكون الناس على دراية بها. بعض العلامات هي انخفاض الشهية ، وفقر الدم ، وفقدان الوزن ، والتعب ، واضطرابات الأمعاء أو حتى الاكتئاب. إذا تعرفت على هذه الأعراض ، فتأكد من تحديد موعد مع طبيبك. يمكن للطبيب إجراء فحص دم بسيط لتحديد ما إذا كنت تعاني من نقص حمض الفوليك أو إذا كان هناك شيء آخر يحدث.نصائحالماء هو أكبر عدو للفيتامينات الموجودة في الخضار. لا تنقع الخضار المقطعة في الماء أبدًا.استخدم أقل قدر ممكن من الماء أو البخار أثناء التحضير. بهذه الطريقة ، ستفقد أقل كمية من الفيتامينات.هل تشتري خضروات مقطعة مسبقًا؟ ثم انتبه للتاريخ. أعذب ، كان ذلك أفضل.لا تترك كيسًا مفتوحًا من الخضار في الثلاجة لفترة طويلة.قم بطهي البطاطس المخبوزة مع إزالة قشرتها. تظهر الأبحاث أن البطاطس المقشرة تحتفظ بالفيتامينات لفترة أطول.اصنع صلصة أو صلصة من سائل الطهي. يمكن الاحتفاظ بالفيتامينات المتسربة في الماء بهذه الطريقة.