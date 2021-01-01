ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح الأخضر

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التفاح الأخضر

هل تريد حياة أكثر سعادة وصحة بعيدًا عن زيارات الطبيب المنتظمة؟فان التفاح الأخضر هو الحل.

حيث ان العناصر الغذائية الأساسية التي يحتوي عليها التفاح الأخضر هي جوهرة مطلقة لصحتك.

يزيد من التمثيل الغذائي
تساعد الألياف العالية الموجودة باللون الأخضر على زيادة التمثيل الغذائي. تحفز الألياف العالية عملية إزالة السموم وتحافظ على الجهاز الهضمي خالٍ من الشوائب. مع تنشيط الجهاز الهضمي ، يحصل التمثيل الغذائي أيضًا على تقدم كبير.

نصيحة: يمكنك تناول التفاح الأخضر للوجبات الخفيفة. سيزيد التفاح الأخضر من عملية التمثيل الغذائي ويتحكم في الوزن.

جيد للكبد
مضادات الأكسدة هي عوامل طبيعية لإزالة السموم تمنع الكبد من الإصابة بأمراض الكبد.

اكل التفاح الأخضر بالقشر. حيث أن التفاح الأخضر يحافظ على صحة الكبد والجهاز الهضمي. يمكن أن يخفف من حركة الأمعاء وسيكون نظام أمعائك أنظف.

نصيحة: إذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالجهاز الهضمي ، فتناول قطعة من التفاح يوميًا. حتى التفاح الأخضر المسلوق يمكن أن يساعدك في الحصول على الراحة.

المصدر: elbalad

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