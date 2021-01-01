ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح الأخضر

هل تريد حياة أكثر سعادة وصحة بعيدًا عن زيارات الطبيب المنتظمة؟فان التفاح الأخضر هو الحل.
حيث ان العناصر الغذائية الأساسية التي يحتوي عليها التفاح الأخضر هي جوهرة مطلقة لصحتك.
يزيد من التمثيل الغذائي
تساعد الألياف العالية الموجودة باللون الأخضر على زيادة التمثيل الغذائي. تحفز الألياف العالية عملية إزالة السموم وتحافظ على الجهاز الهضمي خالٍ من الشوائب. مع تنشيط الجهاز الهضمي ، يحصل التمثيل الغذائي أيضًا على تقدم كبير.
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