محارب السمنة .. حقيقة دور الزنجبيل في إنقاص الوزن



الزنجبيل الزنجبيل

يتناول عدد كبير من الناس الزنجبيل لانقاص الوزن ولكن يشكك البعض في ذلك وفى تأثير الاعشاب عامة فى انقاص الوزن؟ فما حقيقة تاثير الزنجبيل فى انقاص الوزن ومايفعله هذا النبات بالتحديد فى مكافحة الدهون والكوليسترول؟ وهل يوجد دراسات علمية تؤكد فاعلية الزنجبيل فى علاج السمنة وانقاص الوزن؟



ووفقا لما جاء فى موقع " هيلث لاين " يلعب الزنجبيل دورًا في إنقاص الوزن ، وفقًا للدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات. فقد وجدت دراسة أجريت عام 2016 على 80 امرأة مصابة بالسمنة أن الزنجبيل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومستويات الأنسولين في الدم. ترتبط مستويات الأنسولين المرتفعة في الدم بالسمنة.





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خلصت مراجعة الأدبيات لعام 2019 إلى أن مكملات الزنجبيل قللت بشكل كبير من وزن الجسم ونسبة الخصر إلى الورك ونسبة الورك لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنةوجدت دراسة أجريت عام 2016 على 80 امرأة مصابة بالسمنة أن الزنجبيل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومستويات الأنسولين في الدم. ترتبط مستويات الأنسولين المرتفعة في الدم بالسمنة.تلقى المشاركون في الدراسة جرعات يومية عالية نسبيًا - 2 جرام - من مسحوق الزنجبيل لمدة 12 أسبوعًاخلصت مراجعة الأدبيات لعام 2019 للأطعمة الوظيفية أيضًا إلى أن الزنجبيل كان له تأثير إيجابي للغاية على السمنة وفقدان الوزن. ومع ذلك ، هناك حاجة لدراسات إضافيةالأدلة المؤيدة لدور الزنجبيل في المساعدة على الوقاية من السمنة أقوى في الدراسات التي أجريت على الحيوانات. شهدت الفئران والفئران التي تناولت ماء الزنجبيل أو مستخلص الزنجبيل باستمرار انخفاضًا في وزن أجسامها ، حتى في الحالات التي تم فيها إطعامهم أيضًا أنظمة غذائية غنية بالدهونقد تكون قدرة الزنجبيل على التأثير في فقدان الوزن مرتبطة بآليات معينة ، مثل قدرته على المساعدة في زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة أو تقليل الالتهابوفقًا للدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر ، قد يساعد الزنجبيل في تحسين القياسات المرتبطة بالوزن. وتشمل وزن الجسم ونسبة الخصر إلى الورك.