استعدادا لرمضان.. طريقة تخزين الأرز ولسان العصفور الجاهز للطهى

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طريقة تخزين الأرز ولسان العصفور

تعاني ربة المنزل كثيرا في إعداد الطعام خلال شهر رمضان ويشكل عليها عبء ثقيلا، كما أنه يستهلك الكثير من الوقت والجهد لذا نتقدم لكم طريقة تخزين المكرونة والشعرية ولسان العصفور جاهزة ع الطهي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج علي اد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تخزين شعرية وأرز ولسان عصفور
شعرية
ارز
لسان عصفور
زيت
سمنة بلدي

طريقة تحضير تخزين شعرية وأرز ولسان عصفور
* في طاسة، تحمر الشعرية في الزيت والسمنة حتى تصل الى اللون الذهبي

* ثم تترك حتى تبرد ثم تعبأ في برطمانات وتحفظ

* في طاسة يشوح اللسان عصفور في الزيت والسمنة حتى يصل إلى اللون الذهبي ثم يبرد ويعبأ في برطمان زجاج

* وكذلك الأرز، يشوح في طاسة مع السمنة والزيت ثم يترك حتى يبرد ويعبأ في برطمان زجا جى محكم الغلق

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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