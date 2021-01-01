الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدا السبت حتى الثلاثاء مصحوبة بعواصف ترابية



موجة حارة تضرب البلاد غدا موجة حارة تضرب البلاد غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا السبت وحتى يوم الثلاثاء الموجة، سيكون هناك موجة حارة تشهدها البلاد على كافة أنحاء الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 6 لـ 8 درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا.



وتكون حالة الطقس على مدار أيام الموجة الحارة، كالتالي:



طقس السبت

ستكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

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