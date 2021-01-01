زي المطاعم.. طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية



اصابع الجبنة المقلية اصابع الجبنة المقلية

اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات جديدة بطريقة المطاعم يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل اصابع الموزريلا او اصابع الجبنة المقلية



المقادير المطلوبة لعمل أصابع الجبنة المقلية:



أصابع جبنة مجمدة (موزريلا أو شيدر).

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3 ملعقة كبيرة دقيق.2 حبة بيض.كوب بقسماط ناعم.ملعقة صغيرة زعتر مجفف.ملعقة صغيرة روز ماري مجفف.ملعقة صغيرة ريحان مجفف.ملح وفلفل أسود.نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.ربع كوب حليب سائل.زيت غزير للقلي.طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية:في إناء اخلط المكونات الجافة وهي البقسماط والدقيق والملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر وملعقة صغيرة من خليط الزعتر والريحان والروز ماري، واخلط المكونات جيدًا واتركها جانبًا.في إناء غائر آخر اخلط حبتين البيض والحليب والتوابل بكميات حسب الرغبة وهي الملح والفلفل الأسود والبابريكا وثوم بودر وملعقة صغيرة من خليط الزعتر والريحان والروز ماري، واخفقهم جيدًا بالمضرب اليدوي.احضر أصابع الجبنة واغمرها في خليط البيض ثم غلفها بطبقة البقسماط والدقيق، قم بإعادة أصابع الجبنة في خليط البيض ثم غلفها بخليط البقسماط.ملحوظة حاول ضبط مقدار الملح حسب نوع الجبنة، فالجبنة الموزريلا تحتاج لكمية ملح أكبر من الشيدر لأنها تحتوي بطبيعتها على الملح.ضع أصابع الجبنة على صينية مفرود عليها طبقة من ورق الزبدة وتوضع في الفريزر لمدة ساعة.تخرج من الفريزر وتقلى في زيت غزير حتى تحصل على اللون الذهبي المميز وتخرج من الزيت وتصفى وتقدم مع الكاتشب أو المايونيز.