شوقي غريب يكشف موعد ضم محمد صلاح إلى قائمة أولمبياد طوكيو



شوقي غريب يكشف موعد ضم محمد صلاح شوقي غريب يكشف موعد ضم محمد صلاح

كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي عن موعد مخاطبة نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم محمد صلاح نجم الريدز إلى صفوف أوليمبي الفراعنة فى قائمة أولمبياد طوكيو.



قال شوقى غريب فى تصريحات له : سوف يتم مخاطبة نادى ليفربول بشكل رسمي يوم ٢١ أبريل المقبل من أجل طلب ضم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الأولمبي تمهيدا للمشاركة فى قائمة أولمبياد طوكيو.



شدد شوقى غريب على أن الخطاب المقرر إرساله إلى ليفربول سوف يتضمن كافة الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأوليمبي فى الدورة الأوليمبية فى صيف العام الجاري.

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كان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أعلن عن قائمة تضم ٣٢ لاعبا للمعسكر المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو القادم.ضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.وكان الجهاز الفني عقد اجتماعا صباح اليوم للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر المقبل.فيما أعلن شوقي غريب أن بداية التجمع سيكون في الثانية عشر ونصف ظهر بعد غد الأحد وتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة في معسكر مفتوح.