شوقي غريب يكشف موعد ضم محمد صلاح إلى قائمة أولمبياد طوكيو

آخر الأخباراخبار الرياضة › شوقي غريب يكشف موعد ضم محمد صلاح إلى قائمة أولمبياد طوكيو

صورة الخبر: شوقي غريب يكشف موعد ضم محمد صلاح
شوقي غريب يكشف موعد ضم محمد صلاح

كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي عن موعد مخاطبة نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم محمد صلاح نجم الريدز إلى صفوف أوليمبي الفراعنة فى قائمة أولمبياد طوكيو.

قال شوقى غريب فى تصريحات له : سوف يتم مخاطبة نادى ليفربول بشكل رسمي يوم ٢١ أبريل المقبل من أجل طلب ضم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الأولمبي تمهيدا للمشاركة فى قائمة أولمبياد طوكيو.

شدد شوقى غريب على أن الخطاب المقرر إرساله إلى ليفربول سوف يتضمن كافة الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأوليمبي فى الدورة الأوليمبية فى صيف العام الجاري.

كان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أعلن عن قائمة تضم ٣٢ لاعبا للمعسكر المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو القادم.

ضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

وكان الجهاز الفني عقد اجتماعا صباح اليوم للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر المقبل.

فيما أعلن شوقي غريب أن بداية التجمع سيكون في الثانية عشر ونصف ظهر بعد غد الأحد وتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة في معسكر مفتوح.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوقي غريب يكشف موعد ضم محمد صلاح إلى قائمة أولمبياد طوكيو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81843

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager