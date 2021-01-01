قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، وكيل أعمال حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بدأ في التواصل مع بعض الاندية السعودية من أجل إيجاد عرض للاعب في ظل رغبته في الرحيل نهاية الموسم الجاري.
وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن ذلك يأتي ذلك في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الشحات في الفترة الأخيرة من قبل الجماهير في ظل هبوط مستواه.
وكان فريق الأهلي اقترب من التأهل لـ ربع نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز امام فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا موسم 2020 -2021.
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التعليقات على حسين الشحات ينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلى
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