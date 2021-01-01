حسين الشحات ينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلى



حسين الشحات حسين الشحات

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، وكيل أعمال حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بدأ في التواصل مع بعض الاندية السعودية من أجل إيجاد عرض للاعب في ظل رغبته في الرحيل نهاية الموسم الجاري.



وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن ذلك يأتي ذلك في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الشحات في الفترة الأخيرة من قبل الجماهير في ظل هبوط مستواه.



وكان فريق الأهلي اقترب من التأهل لـ ربع نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز امام فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا موسم 2020 -2021.

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وكان حسين الشحات نجم الفريق يعاني من سوء توفيق وتدهور في مستواه خلال الفترة الماضية على الرغم من إصرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على مشاركته بشكل اساسي حتي يستعيد مستواه.