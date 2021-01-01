نجم الأهلي السابق: طاهر محمد طاهر لم يقدم المطلوب منه في الفريق



طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر

قال عبدالحميد حسن "ميدو"، نجم النادي الأهلي سابقًا، إن وجود محمد شريف ووالتر بواليا في تشكيل النادي الأهلي، هما الأنسب.



وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بواليا ومحمد شريف الأنسب في تشكيل الأهلي بدلا من مروان محسن".



وأوضح: "مروان محسن شارك أمام سيمبا في التشكيل الأساسي بعدما أحرز هدفًا في لقاء الأهلي أمام فيتا كلوب في القاهرة".

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وتابع: "كما أن مروان شارك بدلا من بواليا، بسبب أن الأخير يعاني من ضغوطات جماهيرية كبيرهوأضاف أن إن طاهر محمد طاهر نجم الفريق لم يقدم المستوى المنتظر منه في الأهلي حتى الآن.وأكد عبدالحميد حسن : "طاهر محمد طاهر لاعب كبير ولديه شخصية داخل وخارج الملعب وما زال أنتظر منه الكثير".وتابع: "لا أنتقد طاهر محمد طاهر ولكن هو لاعب جيد وأنتظر منه الأفضل لذلك أؤكد أنه لم يظهر حتى الآن مع الأحمر