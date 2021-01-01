باتشيكو يهدد الزمالك بـ اللجوء للفيفا .. تفاصيل



باتشيكو باتشيكو

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الزمالك مهلة لمدة 10 أيام للإدارة للحصول على مستحقاته.



وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن باتشيكو وحال عدم حصوله على مستحقاته سيتقدم بشكوى ضد إدارة الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيحصل على مستحقاته كاملة.



وأشار إلى أن الزمالك وقتها سيكون مهدد بخصم نقاط من رصيده بالإضافة إلى حرمانه من القيد.

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وكان الزمالك أعلن إقالة باتشيكو عقب تدهور نتائج الفريق والتعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبله