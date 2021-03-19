سعرالريال السعودى اليوم الجمعة 19-3-2021

ننشر لكم في "الدستور"، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-3-2021، في سوق تداول العملات المحلية، وفقًا لعدد من البنوك المصرية العاملة.
ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
واستقر سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة، في سوق أوراق المال والبنوك المصرية والأجنبية، بالتزامن مع التداول الصباحي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الأجنبية، وحافظ الريال السعودي على استقراره أمام العملة المصرية في العديد من البنوك عند مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-3-2021
البنك المركزي 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
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