

هذه أسعار السيارات الجديدة المتاحة رسميا بمبادرة إحلال السيارات هذه أسعار السيارات الجديدة المتاحة رسميا بمبادرة إحلال السيارات

بعد فترة من الإعلان عن انضمام عدة شركات مصرية للسيارات بشكل رسمي لمبادرة إحلال السيارات، تم الإعلان من خلال موقع المبادرة عن أسعار السيارات الجديدة المتاحة للإحلال من خلالها، والتي كانت كالتالي:



لادا جرانتا:



- فئة أولى بسعر 145 ألف و800 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثانية بسعر 157 ألف و800 جنيه.بي واي دي F3:- فئة أولى بسعر 156 ألف و600 جنيه.- فئة ثانية بسعر 166 ألف و500 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 175 ألف و500 جنيه.هيونداي النترا HD:- فئة أولى بسعر 213 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 222 ألف و650 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 235 ألف و650 جنيه.- فئة رابعة بسعر 243 ألف و650 جنيه.هيونداي أكسنت RB:- فئة أولى بسعر 189 ألف و585 جنيه.- فئة ثانية بسعر 198 ألف و650 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 204 ألف و650 جنيه.- فئة رابعة بسعر 224 ألف و650 جنيه.شيفروليه أوبتر:- فئة أولى بسعر 185 ألف و310 جنيه.- فئة ثانية بسعر 193 ألف و276 جنيه.نيسان صني:- فئة أولى بسعر 169 ألف و650 جنيه.- فئة ثانية بسعر 187 ألف و574 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 199 ألف و307 جنيه.- فئة رابعة بسعر 209 ألف و812 جنيه.نيسان سنترا:- فئة أولى بسعر 261 ألف و905 جنيه.- فئة ثانية بسعر 279 ألف و95 جنيه.