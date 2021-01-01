

أول سيارات بيجو بيجو بالشعار الجديد .. الكشف عن الجيل الثالث من بيجو 308 الجديدة كليا أول سيارات بيجو بيجو بالشعار الجديد .. الكشف عن الجيل الثالث من بيجو 308 الجديدة كليا

بعد ثماني سنوات في السوق والعديد من عمليات التطوير، يكشف الأسد الفرنسي عن الجيل الثالث والجديد كليًا من بيجو "308" والتي ستكون أول سيارات الأسطول الفرنسي التي تحمل شعار بيجو الجديد.



ووفقًا للصور الأولية لـ "308" فيبدو أنها كانت تستحق الانتظار، حيث أصبحت أكثر جاذبية وشباب، وذلك بفضل أعادة تصميما وتهيئتها بالكامل لتكون أشرس منافسي "فولكس فاجن جولف - VW Golf" الأسطورة الالمانية.



حصلت "308" في تصميمها الفريد على بصمة التصميم من "بيجو" والتي تتمثل في مصابيح LED النهارية التي تتخذ شكل أنياب الأسد الممتدة أسفل الإكصدام الأمامي، وهو ما منح 308 روح الأسد الفرنسي التي تعتمدها "بيجو" في تصميمتها الحديثة.. كما تأخذ الشبكة الأمامية شكلًا أقرب لتلك الموجودة في كلًا من بيجو 3008 و5008 حيث تحيط بها مصابيح أمامية رفيعة من نوع LED لإصدارات GT و GT Pack.

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في الخلف، يمكنك تمييز مخالب الأسد الثلاثة على تصميم المصابيح الخلفية، والتي تطرح بتقنية LED الكاملة، كما ينضم إليها قطعة زخرفة من البلاستيك الأسود اللامع، تمتد عبر باب الشنطة الخلفية لكن دون شريط ضوئي كما هو ظاهر في العديد من السيارات الجديدة.وعلى الأغلب ستطرح بيجو "308" بمجموعة ألوان عصرية لتواكب التحديث الجديد، والتي سيكون من بينها Olivine Green و Vertigo Blue وهي الألوان التي كشفت عنها بيجو حتى الآن في الصور.. ولكن سيتمكن العملاء أيضًا من الحصول على ألوان أخرى منها Elixir Red و White Banquise Gray و Pearl White و Black Perla Nera و Artense (الفضي).. كما تتوفر مجموعة متنوعة من الجنوط بقياس من 16 إلى 18 بوصة.كما هو الحال مع جميع السيارات تقريبًا التي تنتقل إلى الجيل التالي، فإن الجيل الجديد من "308" أكبر من الجيل السابق.. حيث يمتد طولًا ليصل إلى 4.36 متر، مما يجعله أطول بمقدار 11 سم من ذي قبل، مع تمدد في قاعدة العجلات بمقدار 55 ملم ليصل طولها إلى إلى 2.675 متر لتوفر مساحة إضافية للأرجل في الخلف، كما يساهم خط السقف المنخفض في منح الشكل أناقة أكثر، ما ساهم في انخفاض ارتفاع السيارة بمقدار 20 مم ليصل إلى 1.44 مترًا.. مما يسمح لبيجو بتقليل معامل سحب واحتكاك الهواء إلى 0.28.المقصورة الداخلية في بيجو "308" أقرب إلى مقصورة سيارة تخيليلة.. حيث تشتهر بيجو مؤخرًا بلوحات العدادات الرائدة والتي نتتمتع بيجو "308" بواحدة منها بشكل قياسي، بينما تحصل الإصدارات الأعلى على شاشة عدادات بقياس 10 بوصات مصحوبة بشاشة مركزية تعمل باللمس من نفس.يمكن الوصول بسهولة إلى عناصر التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) باستخدام مفاتيح تعمل باللمس، متصلة بأزرار اختصار أخرى إضافية أسفل الشاشة الرئيسية.. بينما تم دمج معظم الوظائف في نظام المعلومات والترفيه لتنظيف الكونسول الأمامي.تتمتع "308" في تجهيزات الترفيه بشحن لاسلكي للهواتف وإضاءة محيطة بثمانية ألوان LED إلى جانب نظام الصوت البؤري المكون من 10 مكبرات صوت.. أما المقاعد فهي قابلة للتعديل كهربائيًا، كما يحتوي جهاز التكييف على وظيفة Clean Cabin التي تقوم بتنقية الهواء والجزيئات الملوثة في أجواء المقصورة، لمنحك جودة هواء عالية.على الرغم من نمو حجم 308، إلا أن سعة الشنطة الخلفية انخفضت قليلاً، لتصبح 412 لتر بدلًا من 420 لتر.. مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة حجم مساحة التخزين إلى 1.323 لترًا.. كما تم تركيب مساحات تخزين إضافية في جميع أنحاء المقصورة، مما يوفر مساحة تخزين إضافية تبلغ 34 لترًا.من خلال تطوير منصة EMP2 ستعمل بيجو 308 الجديدة بواسطة محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر مزود بشاحن توربيني يمنح قوة 110 و 130 حصانًا يتم إرسالها إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري من ثماني سرعات للإصدار الأكثر قوة.. إلى جانب نسخة بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر وبقوة 130 حصانًا، ومرتبط بنسختين من نواقل الحركة (يدوية أو أوتوماتيكية).وعند الإطلاق الرسمي لـ "308"، كشفت "بيجو" أنه سيكون هناك أيضًا طرازان هجين مزودان بدفع أمامي، ومزودان بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيكي، وحزمة بطارية 12.4 كيلو وات في الساعة، ومحرك كهربائي ينتج 81 كيلو وات في كلتا الطرازين.سيكون الفرق بين طرازي "308" الهجينين هو محرك البنزين ، الذي يمنح في نسخته الأولى 150 حصانًا (110 كيلوواط) و180 حصانًا (132 كيلو واط) في النسخة الهجين الأكثر قوة.. بينما يبلغ الخرج المشترك للقوة 180 حصانًا و225 حصانًا على التوالي، وكلاهما يوفر نطاقًا كهربائيًا معتمدًا من WLTP يبلغ حوالي 60 كيلومترًا.يتم إنتاج بيجو 308 الجديدة في فرنسا في مصنع Stellantis 'Mulhouse ، وستطرح للبيع في أوروبا في النصف الثاني من العام، بينما سيتوقف إنتاجها للسوق الأمريكي.