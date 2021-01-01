هل النوم في النهار مفيد؟

أعلن الباحث الرائد في قسم أبحاث السمع وعلم أمراض الأذن الداخلية، طبيب الأعصاب وطبيب أمراض النوم، ميخائيل تاردوف، أن قيلولة لمدة 15 دقيقة خلال النهار يمكن أن تساعد أثناء قلة النوم أو الإرهاق الشديد، ولكن من الأفضل عدم جعلها عادة يومية.
وفقًا للطبيب، تعود الطاقة للمنطقة المجهدة من الدماغ في 15-20 دقيقة من النوم أثناء النهار، ويستعيد الجسم العمليات التي تأثرت أثناء التعب. وفي الوقت نفسه، يجدر استخدام طريقة الراحة هذه فقط في حالات استثنائية، لا ينبغي أن يصبح هذا النوم نظامًا.
وأكد الطبيب لوكالة "أنباء موسكو" أن النوم الفسيولوجي للشخص البالغ بصحة جيدة يحدث ليلاً. لذلك، يمكن أن تؤدي القيلولة المنتظمة لمدة 15-20 دقيقة خلال اليوم إلى اضطراب النظم الحيوية.
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