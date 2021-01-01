يمكن أن تحدث آلام الرقبة في عدة حالات، ويحتاج كل منها إلى مشورة الطبيب المناسب.
وقالت الطبيبة المعالجة ليودميلا لابا لقناة "زفيزدا" الروسية، يمكن أن يحدث الألم في الرقبة في العضلات عندما يعاني الشخص من مشاكل في العمود الفقري.
وقالت: "عندما يحدث هذا الألم عند تحريك الرأس، من أجل إثبات سببه، لا بد من استبعاد العدوى الفيروسية، والتي يمكن أن تعيش في العُقَد في الرقبة أو في الخلايا العصبية. في هذه الحالة، تحتاج إلى استشارة طبيب الأمراض المعدية. وإذا لم يتم تأكيد الإصابة، فأنت بحاجة إلى استشارة الجراح أو المعالج. إذا كانت الآلام موجودة مباشرة في الرقبة يمكن أن تنخر العظم".
يشير الألم في الرقبة والشعور بوجود كتلة في الحلق، حيث يكون البلع مؤلمًا، إلى تشخيصات أكثر خطورة. في مثل هذه الحالات، يجب عليك الاتصال على الفور بطبيب الغدد الصماء، وفقا للطبيبة.
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التعليقات على متى تصبح آلام الرقبة من أعراض الأمراض الخطيرة
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