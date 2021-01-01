العلماء يحلون لغز اختفاء الماء على سطح المريخ

اعلن خبراء "ناسا" عن نظرية جديدة لاختفاء الماء من على سطح المريخ.
وفقًا للعلماء، منذ مليارات السنين، كان الكوكب الأحمر مغطىًا بالعديد من المسطحات المائية. ومع ذلك، بسبب النشاط البركاني المتزايد، تم امتصاص الماء في المعادن من خلال الصدوع التي تشكلت على سطح الكوكب.
تمكن العلماء من إنشاء محاكاة حاسوبية باستخدام البيانات من التلسكوبات والمركبات الجوالة، توضح عملية اختفاء المسطحات المائية على كوكب المريخ.
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