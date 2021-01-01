

23 حادثا لسيارات "تسلا" ووكالة السلامة الأميركية تحقق 23 حادثا لسيارات "تسلا" ووكالة السلامة الأميركية تحقق

كشفت وكالة سلامة السيارات الأميركية أنها فتحت 27 تحقيقا في حوادث تصادم كانت سيارات "تسلا" طرفا فيها، ووقعت ثلاثة منها على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة.



وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، الخميس، أنها سترسل فريقا للتحقيق في حادث تصادم "تسلا" الأخير في هيوستن. في حين انتهت التحقيقات بأربعة حوادث وتم نشر نتائجها.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الوكالة إنها سترسل فريق التحقيق الخاص بحوادث التصادم، للتحقيق في حادثين في ميشيغن، بما في ذلك حادث وقع في وقت مبكر من يوم الأربعاء، يتعلق بسيارة "تسلا" يشتبه في أنها كانت في "وضع القيادة الآلية"، عندما اصطدمت بسيارة دورية شرطة متوقفة في ميشيغن.

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وأعلنت السلطات المحلية أن سيارة "تسلا" من طراز "واي"، وهي رباعية الدفع، اصطدمت بسيارة شرطة، في الواحدة صباحا، عندما كان رجال الشرطة يحققون في حادث آخر.وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في يوليو، إن فريق التحقيق الخاص، "بحث في 19 حادثا مرتبطا بمركبات "تسلا"، حيث يُعتقد أن شكلا من أشكال النظام مساعدة السائق، كان يعمل في وقت وقوع الحادث."وتنصح "تسلا" السائقين بضرورة إبقاء أيديهم على عجلة القيادة والانتباه أثناء استخدام "نظام القيادة الآلي". ومع ذلك، يقول بعض سائقي "تسلا" إنهم قادرون على تجنب وضع أيديهم على عجلة القيادة لفترات طويلة عند استخدام النظام الآلي.وعادة ما يفحص فريق تحقيقات الأعطال الخاص التابع لإدارة السلامة، أكثر من 100 حادث سنويا، مع التركيز على التقنيات الناشئة. وتشمل المشكلات في السنوات الأخيرة أداء المركبات التي تعمل بالوقود البديل، وأنظمة أمان الأطفال، وأحزمة الأمان، والتفاعلات بين المركبات والمشاة، وعيوب السلامة المحتملة.وقالت الوكالة إنها "ستراقب التكنولوجيا الجديدة عن كثب ولن تتردد في اتخاذ إجراءات لحماية الجمهور من المخاطر على السلامة".وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إن النظام لا يجعل "تسلا قادرة على قيادة نفسها آليا، وتوفر تقنيات المركبات الأكثر تقدما المتاحة للشراء اليوم، مساعدة للسائق وتتطلب سائقا بشريا يقظا تماما في جميع الأوقات، لأداء مهمة القيادة ومراقبة البيئة المحيطة".