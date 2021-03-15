

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 775 جنيهًا ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 775 جنيهًا

واصل سعر الذهب ارتفاعه فى مصر فى بداية االتعاملات صباح اليوم الخميس 18 مارس 2021 ليحقق أعلى ارتفاع منذ فترة وذلك لتأثره بإرتفاع الذهب عالميا والذى شهد انتعاشا كبيرا عقب الإعلان عن قرارات بنك الإحتياطى الفيدرالى الامريكى حول التضخم المرتفع، ليكون الذهب هو الملاذ الآمن للتحوط من التضخم الذي يضر بالقدرة الشرائية للعملة، ويرفع من شأن الذهب الذي يعد مخزن للقيمة ممايشير إلى ارتفاع أسعارا بشكل كبير خلال الأيام القليلة القادمة .







حيث حقق سعر الذهب ارتفاعا فى بداية تعاملات اليوم الخميس وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر نحو 774.41 جنيه وهو أعلى ارتفاع له منذ فترة بزيادة 4 جنيه عن إغلاق أمس الأربعاء وبفارق 8 جنيهات عن بداية تعملات الأمس الأربعاء .

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أسعار الذهب1- سعر الذهب عيار 24 قيراط 885.66 جنيه 56.30 $2- سعر الذهب عيار 22 قيراط 811.86 جنيه 51.61 $3- سعر الذهب عيار 21 قيراط 774.95 جنيه 49.26 $4- سعر الذهب عيار 18 قيراط 664.25 جنيه 42.23 $5- سعر الذهب عيار 14 قيراط 516.64 جنيه 32.84 $6- سعر الذهب عيار 12 قيراط 442.83 جنيه 28.15 $