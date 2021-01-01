

بعد الكشف الرسمي عنها.. مواصفات هوندا سيتي 2021 في السوق المصري بعد الكشف الرسمي عنها.. مواصفات هوندا سيتي 2021 في السوق المصري

كشفت شركة الفطيم، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية اليابانية هوندا في مصر، رسمياً عن طرح طراز هوندا سيتي موديل 2021 الجديدة كلياً في مصر، وذلك خلال حفل أقامته الشركة ظهر اليوم بمقرها في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس.



ويرصد "عالم السيارات" مواصفات هوندا سيتي 2021 الجديدة كلياً في السوق المصري، والتي تأتي بفئتين، تتوفر منهم فئة واحدة فقط في الوقت الحالي، وسعرها 345,000 جنيهاً.



الأبعاد

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الطول1748 ممالارتفاع1467 ممقاعدة العجلات2600 ممسعة خزان الوقود40 لترسعة الشنطة506 لترالمحرك والأداءسعة المحرك1500 سي سيالطاقة القصوى121 حصانأقصى عزم دوران145 نيوتن/ مترناقل الحركةأوتوماتيك CVTمواصفات الأمان والسلامةتأتي هوندا سيتي الجديدة موديل 2021 بمجموعة من مواصفات الأمان والسلامة منها وجود:-نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS-نظام المساعدة في ثبات السيارة-نظام التحكم الالكتروني في الثبات والسحب VSA-نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات HAS-إشارة التوقف عند الطوارئ-نظام مراقبة ضغط الإطارات مع تحذير بتسرب الهواء TPMالتجهيزات والكمالياتتأتي هوندا سيتي بفئتيها بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن التجهيزات الداخلية التي تتميز بها السيارة:تكييف هواء، فتحات تكييف خلفية، مقاعد قماش، مقاعد خلفية قابلة للطي، تشغيل المحرك بريموت كنترول، مثبت سرعة، دخول ذكي، زر تشغيل المحرك بضغطة واحدة، فتح الشنطة بدون مفتاح، كاميرا خلفية، تعديل عجلة القيادة في أربع اتجاهات، نظام صوتي بأربع سماعات، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، ربط الهاتف بالسيارة بأنظمة أبل كار بلاي، وويب لينك، فتحتين USB.كما تأتي هوندا سيتي 2021 بفئتيها بمجموعة من التجهيزات الخارجية تتمثل في وجود:أضواء أمامية هالوجين، أضواء LED على شكل حرف Z حول الأضواء الخلفية، مؤشرات جانبية في الخلف LED، أضواء ضباب خلفية، مرايا جانبية كهربائية.تجهيزات الفئة الثانية من هوندا سيتي 2021 الجديدةتأتي الفئة الثانية من هوندا سيتي 2021 الجديدة كلياً بنفس مواصفات وتجهيزات الفئة الأولى، وتتميز بوجود بعض التحهيزات الإضافية، وهي كالتالي:-أضواء أمامية للضباب LED-مصد رياضي SPORTY-مرايا جانبية كهربائية SPORTY BLACK-بدالات للسرعة على عجلة القيادة.