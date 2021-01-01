

بقوة 240 حصان .. ننشر الأسعار المواصفات التفصيلية لـ فورد فيوجن 2000 سي سي في مصر بقوة 240 حصان .. ننشر الأسعار المواصفات التفصيلية لـ فورد فيوجن 2000 سي سي في مصر

كشفت شركة أيه إل جيه أوتو جميل، وكيل العلامة التجارية فورد في مصر، عن طرح طراز فورد فيوجن موديل 2021 التي تأتي بمحرك سعته 2000 سي سي في السوق المصري، ويرصد "عام السيارت" الأسعار والمواصفات التفصيلية للسيارة بفئاتها الثلاث، وهي كالتالي:



الأسعار



تتوفر فورد فيوجن موديل 2021 في السوق المصري بثلاث فئات، أسعارها كالتالي:

قد يعجبك أيضا...

الفئةالسععر بالجنيه المصريTrend575,000Sport625,000Titanium675,000وفيما يلي نرصد المواصفات التفصيلية للفئات الثلاثة لفورد فيودن 2021 وهي كالتالي:المحرك والأداءالمحركEcoboostسعة المحرك2000 سي سيالقوة القصوى240 حصانأقصى عزم دوران340 نيوتن/ مترناقل الحركةأوتوماتيك سداسي السرعاتمواصفات الأمان والسلامةتأتي فئات فورد فيوجن موديل 2021 الثلاث بنفس مواصفات وتجهيزات الأمان، وهي كالتالي:-7 وسائد هوائية-زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح-فتح وغلق السيارة بدون مفتاح-مفتاح مشفر-غلق أوتوماتيك للسيارة-نظام My key للتحكم بوظائف السيارة للمفتاح الاحتياطي-التحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة-فرامل يد كهربائيةبرنامج التحكم في ثبات السيارة ESP-نظام فرامل مانعة للانغلاق ABSنظام المساعدة على صعود التلال HLA-عجلة قيادة موجهة كهربائية-حساسات مطر للمساحات الأماميةمثبت ومحدد سرعة-نظام تحذير الانحراف عن المسار-نظام مراقبة انتباه السائقوتتميز الفئة الثالثة Titanium عن الفئات الأخرى بوجود نظام الركن الأوتوماتيك للسيارة، ونظام تحذير النقط العمياء.التجهيزات الخارجيةالتجهيزات الخارجية في فورد فيوجن 2021 الفئة الأولى "Trend"تأتي جميع فئات فورد فيوجن 2021 بمجموعة من التجهيزات الخارجية القياسية التي ومنها هذه المواصفات والتي تتميز بها الفئة الأولى:زجاج معتم، فوانيس ضباب، مصابيح LED خلفية، إنارة أوتوماتيكية، جنوط 17 بوصة، مرايات جانبية بإمكانية ضم كهربائي أوتوماتيك.التجهيزات الخارجية في الفئة الثانية من فورد فيوجن 2021 "Sport"تأتي الفئة الثانية من فورد فيوجن بنفس التجهيزات الخارجية المتوفرة في الفئة الأولى ويزيد عليها وجود أضواء نهارية LED، وفتحة سقف كهربائية.التجهيزات الخارجية في الفئة الثالثة من فورد فيوجن 2021 "Titanium"تأتي هذه الفئة بنفس مواصفات الفئات السابقة، ويصاف إليها وجود فوانيس أمامية LED متأقلمة مع حالة الطريق، أضواء نهارية LED مدمجة بالفوانيس الأمامية، جنوط رياضية مقاس 18 بوصة.التجهيزات الداخليةالتجهيزات الداخلية في فورد فيوجن 2021 الفئة الأولى "Trend"تأتي الفئة الأولى من السيارة بمجموعة من التجهيزات والمواصفات الخارجية تتمثل في وجودتكييف ثنائي المناطق أوتوماتيك، فتحات تهوية خلفية للتكييف، شاشاة عدادات رقمية، حساسات ركن أمامية وخلفية، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، كونسول علوي قصير مع وحدة تخزين النظارات، أنوار داخلية بألوان متعددة، مشغل راديو واسطوانات، 8 سماعات، ربط اهاتف بالسيارة، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، مراية داخلية بخاصية التعتيم الذاتي.التجهيزات الداخلية في الفئة الثانية من فورد فيوجن 2021 "Sport"تأتي هذه الفئة بنفس تجهيزات الفئة السابقة ويضاف إليها وجود إمكانية تعديل وضع مقعد السائق في 10 اتجاهات مع خاصية الذاكرة، وتعديل وضع مقعد الراكب الأمامي في 10 اتجاهات، جهاز ملاحة ذكي.التجهيزات الداخلية في الفئة الثالثة من فورد فيوجن 2021 "Titanium"تأتي هذه الفئة بنفس تجهيزات الفئات السابقة، ويضاف إليها وجود كاميرا خلفية، مقاعد من الجلد الفاخر، سخانات بالمقاعد الأمامية، 12 سماعة.