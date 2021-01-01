

حيل بسيطة للاحتفاظ بالأدوات الصغيرة في المنزل بنجاح حيل بسيطة للاحتفاظ بالأدوات الصغيرة في المنزل بنجاح

تحتوي منازلنا جميعا على بعض الأدوات الصغيرة حجما، والتي تسهل إضاعتها في كثير من الأحيان، لذا فبالنظر إلى تعدد تلك الأدوات التي تستخدمها النساء تحديدا داخل أروقة المنزل، نكشف عن حيل بسيطة يمكنها ضمان الحفاظ عليها دون القلق من احتمالية فقدانها.



المحتويات إخفاء

1. المجوهرات بالأكواب

2. الشماعة للحلي

3. الخواتم داخل الصواني

4. النظارات والسماعات بالإطار

5. إطار أدوات التجميل

6. مزهرية التجميل

7. أواني الأعواد القطنية

8. أواني الأعواد المبهجة

9. مجلد أدوات الشعر

10. الأدوات على الباب

11. شريط مغناطيسي

المجوهرات بالأكواب



ما أسهل أن تتم الاستعانة بالأكواب القديمة وغير المستخدمة، من أجل الاحتفاظ بشتى أشكال المجوهرات في المنزل، وبشكل إبداعي يتماشى مع الديكور كما نرى.

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الشماعة للحليكذلك يصبح الاحتفاظ ببعض أشكال الحلي أكثر سهولة، عندما نلجأ إلى شماعة واحدة فحسب، حيث يمكنها حمل كم هائل من المجوهرات دون عناء.الخواتم داخل الصوانيإن كنت تملك بعض الصواني والأطباق غير المستعملة، والتي كانت تستخدم من قبل في الاحتفاظ بالفواكه على سبيل المثال، فلعلها صارت مهيأة الآن للاحتفاظ بالخواتم والمجوهرات الصغيرة، مثلها مثل أطباق الكعك القادرة على تنفيذ نفس المهمة المذكورة بنجاح.النظارات والسماعات بالإطارحيلة سهلة من ضمن حيل بسيطة للاحتفاظ بالنظارات والسماعات وغيرها من الأدوات، وبصورة تحسن من ديكور المنزل ولا تقلل من جودته، تتمثل في استخدام إطار صور ووضع ورقة تحمل ثقبين بداخله، لتصبح وسيلة آمنة لتعليق الأدوات الخاصة بكل سهولة.إطار أدوات التجميلكذلك يصلح إطار الصور الكبير حجما، لأن يكون وسيلة الاحتفاظ بشتى أنواع أدوات التجميل داخل المنزل، فقط ينصح بوضع لوحة مغناطيسية داخله، مع ترك شريط لاصق أسفل الأواني ليستحيل سقوطها بتلك الحيلة من ضمن حيل بسيطة يمكن تنفيذها داخل المنزل.مزهرية التجميللا توجد أي أزمة أيضا في الاحتفاظ بأدوات التجميل داخل مزهرية رائعة الشكل أو بإحدى صواني الفواكه، مع مراعاة تماشيها مع ديكور الغرفة حتى لا تضر بالعين عند رؤيتها.أواني الأعواد القطنيةلن يصبح الاحتفاظ بتلك الأعواد القطنية التي تفقد كثيرا داخل المرحاض من المهام المعقدة، فقط عند اللجوء إلى تلك الأواني الصغيرة التي يمكن تعليقها ببساطة على الحائط كما تكشف الصورة.أواني الأعواد المبهجةتصلح كذلك أواني الزهور لأن تكون وسيلة الاحتفاظ بتلك الأواني القطنية أو حتى الصابون داخل المرحاض، فيما تبدو مبهجة للنفس عندما تكون وردية اللون كما تبرز الصورة.مجلد أدوات الشعرإن بدا الحفاظ على أدوات تهذيب أو تجعيد الشعر معقدا في المنزل دون أن تتعرض لأي ضرر، فإن مجلد الورق من تلك النوعية الموضحة في الصورة، يعد هو الخيار الأنسب لتحقيق الهدف المطلوب دون تحمل تكاليف باهظة.الأدوات على البابليس من الصعب أن نحتفظ بتلك الأدوات المتمثلة في أداة رش الشعر أو الأمشاط على بوابة الغرفة بشكل لائق.شريط مغناطيسيتبدو الحاجة إلى شريط مغناطيسي بسيط شديدة للغاية، عند الرغبة في الاحتفاظ بتلك الأدوات الصغيرة حجما في المنزل، حيث يمكنه تنظيمها ببساطة كما نرى.في الختام، يمكن للجميع تجربة حيل بسيطة مثل المذكورة داخل المنزل، دون تحمل أي تكاليف تذكر، بالاستعانة بأشياء قديمة وليس لها استخدام حالي، حتى تصبح مهمة الاحتفاظ بأصغر الأدوات أكثر سهولة.