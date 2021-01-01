

فتيات عن تجاربهن مع جهاز العروسة: الكيتشن ماشين ملوش لازمة والميكروويف مهم فتيات عن تجاربهن مع جهاز العروسة: الكيتشن ماشين ملوش لازمة والميكروويف مهم

يعتبر "جهاز العروسة" من اهتمامات أى فتاة مقبلة على الزواج، والتى لم تكن تفكر فيه قبل الارتباط أو الخطبة، فتقف حائرة حول معلومة تفيدها بالأشياء الأكثر أهمية التى يجب عليها شراؤها، وتقع الأمهات قليلة الخبرة فى أخطاء شائعة، فتتجنب شراء أشياء مهمة وتهتم بشراء الأقل أهمية، لذلك تحدث "اليوم السابع" مع الفتيات عن أبرز الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها.



تقول إسراء سعيد 31 عامًا متزوجة منذ 10 سنوات: "أنا وقعت فى مشكلة إن ثلاجتى صغيرة جدًا، مفيش مساحة لحاجة، كنت المفروض أسأل قبل ما اجبها، لأنها بالنسبالى عاملة زى العلبة"، وتابعت: "السجاجيد كمان مامتى قالت لى اجبها خفيفة عشان أعرف أنضف بسهولة، فتقريبًا جبت مشيات مش سجاجيد ودى مشكلة فى الشتاء".



سجاد

أما مى محمد 26 عامًا متزوجة منذ عامين قالت: "أنا مجبتش ديب فريزر، مكنتش أعرف إنه مهم كدة، بس بعد الجواز اكتشفت أهميته، وكمان احتست فى نوع المطبخ، كنت المفروض أسأل حد عشان الاستعجال جبت خشب وخلاص ودي كانت أكبر غلطة".

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ميكروويفوتقول داليا سيد 30 عامًا متزوجة منذ 12 عاما عن الأخطاء التى وقعت فيها أثناء التجهيز: "مجبتش غسالة أطباق، كنت فاكرة إنها رفاهية، بس مع الوقت اكتشفت إنها ضرورة خصوصًا مع الست اللى بتشتغل، والميكروويف كمان مهم جدًا أنا كنت بستخدم البوتجاز، لكن الميكروويف أمان خصوصًا فى وجود أطفال".غسالة الأطباق"الحلل الألومنيوم ملهاش لازمة وعبارة عن فلوس بتترمى على الفاضى، وأهم نصيحة للعرايس متكترش فى المفروشات اللى هى الملايات والفوط، عشان بتطلع أشكال جديدة موضة وبتحتاج تغيرها والقديم هيترمى" كان هذا رأى آية عبد العزيز 34 عامًا متزوجة منذ 14 عاما.وتقول منة أسامة 26 عامًا ومتزوجة منذ عامين: "النجف المودرن سيئ جدًا لأنه بيكون شكل على الفاضى والإضاءة ضعيفة، وبتحتاجى إضاءة أحسن معاه، مش كل حاجة الشكل"، وعن الملابس قالت: "أنا بنصح البنات يجيبوا الألوان الأساسية زى الأسود والبنى فى الجواكت، لأنها كده كده هتجدد لبسها كل سنة، لكن فى حاجات أساسية لازم تكون موجودة زى الجواكيت".أما داليا على 37 عامًا متزوجة منذ 10 أعوام تقول: "الأطباق الملامين دى ملهاش لازمة، ومش صحية أصلًا، لو عشان الأطفال ممكن ياكلوا فى بلاستيك صحى وأنضف، والكتشين ماشين برده مالوش لازمة وغالى على الفاضى، وفى حاجات من يوم ما جبتها مستعملتهاش، عشان كدا أنا من رأيى تجيب الخلاط، والكبة، والعصارة كل حاجة لوحدها، بس يكون نوع حلو وكده أوفر وأحسن".كاتشين ماشينوتقول دعاء جمال 30 عامًا متزوجة منذ 3 أعوام: "أنا نسيت أجيب سلم، وبعد الجواز اكتشفت إنه مهم جدًا، والعجان فعًلا مالوش لازمة، الناس اللى بتجيبه ضرورى تكون بتخبز غير كده مش مفيد".سلموترى نور أحمد 29 عامًا متزوجة منذ 4 أعوام من وجهة نظرها أن التركيز أثناء شراء جهاز العروسة مهم جدًا، حتى لا تنسى الأشياء الأساسية، وعن ذلك قالت: "أنا نسيت مضرب البيض، والبطاطين بتاعتى خفيفة أوى مسألتش أجيب نوع إيه، وللأسف كان نوع سيئ جدًا ومش بيدفى".مضرب البيضوتقول شمس أحمد 27 عامًا متزوجة منذ 3 أعوام: "أنا جبت سجاد كبير مقستش المساحات ودى كانت غلطة، لأن البيت قلب معرض سجاد، وكان لازم أسيب مساحة بين السجادة والثانية، ونسيت أجيب كسوة للأنتريه والصالون عشان أحافظ عليهم وده بهدلهم طبعًا، وبنصح البنات يجيبوا عفش تفصيل لأنه بيكون أفضل وأرخص من الجاهز".واختممت منى سامى 25 عامًا ومقبلة على الزواج قائلة: "أنا اختارت مشتريش نيش لأن مالوش لازمة وفيه حاجات أهم، طبعًا كله كان معترض، لكن أنا شايفة مساحة شقتى متتحملش نيش ومبسوطة كده أكتر".