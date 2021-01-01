أول غلاية تعمل بطاقة المايكرويف فى العالم بديلا لغلايات الغاز التقليدية

تعمل شركة بريطانية لتكنولوجيا الطاقة على تطوير أول غلاية تعمل بالميكروويف في العالم، والتي يمكن أن تحل محل غلايات الغاز التقليدية اعتبارًا من عام 2022، كما أن الغلاية ذات المظهر المستقبلي متصلة بالإنترنت، ويمكن التحكم فيها من خلال تطبيق هاتف ذكي، وتعمل بصمت.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن تركيبها في يوم واحد في نفس الموقع مثل غلايات المياه الضخمة التي تعمل بالغاز الحالية، ولكن ينتج عنها انبعاثات صفرية من غازات الاحتباس الحراري، مما سيساعد في الوصول إلى هدف انبعاثات صفرية صافية في المملكة المتحدة بحلول عام 2050.
وتمتلك الشركة حاليًا اثنين من منتجات الغلايات التي تعمل بالميكروويف مدرجة على موقعها، على الرغم من أنهما غير متاحين للشراء بعد.
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